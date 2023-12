(AGENPARL) – sab 16 dicembre 2023 Elezioni Campania, Rosato (Az-Per): in campo solo De Luca

NAPOLI, 16 DIC – “In campo c’è Vincenzo De Luca che ha governato questa

regione, la sta governando e lo sa fare. Ha, come tutti quelli che

governano, i suoi pregi e i suoi difetti ma sicuramente ha il carattere e

la determinazione per poter proseguire”. Così al Tgr Campania Ettore Rosato

(Az-Per) sull’ipotesi di un terzo mandato del governatore De Luca alla

guida della Campania, a margine della presentazione di PER-Popolari

Europeisti Riformatori a Napoli, davanti a una platea di 400 partecipanti.

“Noi siamo molto interessati – ha aggiunto Rosato – a continuare

un’esperienza positiva di governo. Ne discuteremo, naturalmente, ma non

abbiamo pregiudizio sul terzo mandato. De Luca sta cambiando questa regione

e ci sta mettendo forza, impegno e determinazione. Non mi sembra, peraltro,

che ci siano grandi alternative: il centrodestra qui non esiste”, ha

concluso.