(AGENPARL) – sab 16 dicembre 2023 Bonetti lancia PER a Napoli: ci siamo per tornare a cambiare il Paese

NAPOLI, 16 DIC – “Purtroppo ci siamo abituati a governi che passano le

giornate a commentare quello che si dovrebbe fare invece di spendere le

giornate per fare accadere le cose che devono essere fatte. Con questo

governo siamo al 60% delle leggi che non viene reso esecutivo, e quindi il

60% delle politiche di cui ci occupiamo non porta frutto. Siamo a un

livello inaccettabile di incapacità di cambiare il paese”. Lo ha detto

Elena Bonetti alla platea di oltre 400 presenti a Napoli per il lancio di

PER – Popolari Europeisti Riformatori, l’associazione fondata dall’ex

ministra del governo Draghi e che oggi fa gruppo parlamentare alla Camera

con Azione. “In sei mesi – ha aggiunto – noi abbiamo costruito l’assegno