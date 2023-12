(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Superbonus: Cattaneo “Noi per proroga a cantieri già avviati, evitare costosi contenziosi”

“Noi chiediamo una proroga circoscritta a tre mesi perché chi ha un cantiere avviato al 70/80% possa chiuderlo senza avere contenziosi aperti tra lo Stato, i condomini e le imprese perché il conto poi lo pagano i più fragili. Giorgetti fa il ministro dell’economia ed è chiaro che tiene la borsa ma i partiti della coalizione mettono sul tavolo le proprie sensibilità e chiedono di trovare la soluzione”. E’ quanto dichiara a Di Martedì su La7 il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo che sulla manovra aggiunge: “Affronteremo tutto e ce la faremo. Lo abbiamo fatto l’anno scorso e così sarà anche quest’anno. La sinistra, per essere credibile, dovrebbe dire dove prenderebbe i soldi per fare le cose, metterebbero solo nuove tasse mentre noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale che lascia, agli stipendi sotto i 35mila euro lordi annui, circa 150 euro al mese in più alla gente. La pantomima che loro tutelano le fasce più deboli non regge più”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma