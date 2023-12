RPT CON TESTO CORRETTO – Toscana. Tenerini, Bene sblocco Tirrenica, Ora abolizione pedaggio Vada

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Gentili colleghi,

Toscana. Tenerini, Bene sblocco Tirrenica, Ora abolizione pedaggio Vada

Tenerini interroga il Ministro Salvini

“Sin dall’inizio della legislatura stiamo lavorando per il completamento della Tirrenica, da anni in fase di esecuzione. Nei mesi scorsi ho sollecitato formalmente il Ministero delle Infrastrutture per la messa in opera dei cantieri, continuando a confrontarmi costantemente con le strutture preposte. Lo sblocco dei lavori affrontato in una riunione al Mit, che prevede l’avvio degli interventi a partire dal 2025, accoglie le nostre richieste. Ora la priorità è l’abolizione del pedaggio di Rosignano, per questo depositerò nelle prossime ore una nuova interrogazione parlamentare“. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, coordinatrice provinciale di Forza Italia a Livorno.

“Il corridoio tirrenico è un’arteria di fondamentale importanza per la viabilità tra i nostri territori, ma anche di interesse nazionale ed europeo. La sua realizzazione – aggiunge – è indispensabile per rafforzare la viabilità nelle aree interessate e garantire in particolare lo sviluppo economico della Toscana. Come Forza Italia abbiamo posto la questione a livello parlamentare e di Governo con la certezza che la necessità di accelerare il completamento della Tirrenica sarebbe diventato un obiettivo condiviso. Il passo in avanti sul progetto, con la previsione dei finanziamenti e un cronoprogramma di massima, rappresenta un primo importante risultato che possiamo rivendicare a beneficio dei cittadini. Il prossimo passo è la cancellazione dell’assurdo pedaggio di Vada, sulla quale depositerò un nuovo atto di sindacato ispettivo. L’ulteriore aumento della tariffa recentemente deciso da Sat, da 70 a 80 centesimi, rende ancora più urgente un intervento del Governo: si tratta di un balzello vessatorio e illegittimo, perché imposto su un tratto camuffato da autostrada da parte di una società la cui concessione è stata revocata. Il nostro impegno prosegue – conclude Tenerini – per garantire lo sviluppo delle infrastrutture che deve essere funzionale alla crescita del nostro territorio, non a fare cassa sulle spalle dei cittadini”.

