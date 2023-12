(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 NOTA UFFICIO STAMPA DI FORZA ITALIA

Oggi, in sala Colletti, alle 11:00, presso il Gruppo di Forza Italia alla Camera, si è svolta un’altra riunione degli ex senatori ed ex deputati azzurri, alla presenza dei capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e del vice presidente dei senatori Adriano Paroli.

L’obiettivo e’ di dare un prezioso contributo di idee e di esperienze per rilanciare le attività politiche del movimento, in un periodo storico complesso, in cui si avverte la necessità di un partito moderato, liberale, riformista ed europeista quale Forza Italia rappresenta.

Questo sarà possibile anche attraverso il lavoro dell’associazione che vede riuniti gli ex parlamentari forzisti – creata dall’ex senatore Massimo Baldini – che collaborerà, per questo intento, con gli Uffici Legislativi dei Gruppi parlamentari.

