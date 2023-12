(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 MES: Salini “Forza Italia perplessa, è strumento con limiti”

“Il MES è uno strumento tra i tanti, che ha pregi ma anche dei limiti oggettivi. In questo momento è in discussione non il Mes in quanto tale ma la ratifica di una modifica del suo oggetto, cioè la sua estensione alla dimensione bancaria sulla quale Forza Italia, attraverso il ministro Tajani, ha giustamente espresso delle perplessità e una disponibilità a discutere». E’ quanto dichiara a Rainews l’europarlamentare di Forza Italia, Massimiliano Salini.

