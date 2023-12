(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Deposito nucleare, Cappellacci(FI): noi contrari a sito in Sardegna con qualsiasi governo.

Roma, 13 Dicembre 2023. “Eravamo, siamo e sempre saremo contrari alla realizzazione in Sardegna di un deposito di scorie nucleare”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, che da presidente della Regione aveva indetto il referendum richiesto dai comitati contro tale ipotesi. “La Sardegna- ricorda Cappellacci- si è già pronunciata e nessuno osi violare la volontà di un popolo espressa democraticamente. “Spiace che qualcuno oggi faccia dei proclami divisivi, perfino chi ha avuto recentemente ruoli chiave nei precedenti governi nazionali mentre l’iter andava avanti e mai ha sfiorato l’argomento. Lo spirito autonomista – ha concluso Cappellacci- non si accende e si spegne a seconda delle maggioranze romane. Si porta avanti sempre e con coerenza”.

