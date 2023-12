(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

*CONSULTA: BARANI (NPSI), ELEZIONE BARBERA E’ SCELTA SOVRANA. MA LO FU

ANCHE VOTO CONTRO AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER CRAXI*

“L’elezione di Augusto Barbera a Presidente della Consulta merita il

rispetto che si deve a ogni deliberazione di ciascun organo sovrano secondo

quanto previsto dalla Costituzione. Vale però la pena ricordare che Barbera

non ebbe il medesimo rispetto di questo principio di sovranità quando nel

1993, insieme agli altri ministri comunisti suoi colleghi, lasciò il

dicastero per i rapporti con il Parlamento dopo che fu negata

l’autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. Una scelta

senza dubbio politica e quindi legittima, ma che in ogni caso vide l’allora

ministro, oggi Presidente della Corte Costituzionale, ribellarsi al voto

libero e sovrano della Camera dei deputati. La millantata superiorità

morale di cui si vanta certa sinistra vale addirittura di più del dettato

Costituzionale?” Così, in una nota, il segretario nazionale del Nuovo Psi

Lucio Barani.

*Ufficio stampa Npsi*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate ai

sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 e del D. Lgs.

n.196/2003 e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o

all’ente a cui sono indirizzate e possono contenere informazioni

confidenziali, e non diffondibili ai sensi di legge. La diffusione,

distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi

soggetto diverso dal destinatario o da quest’ultimo autorizzato è proibita.