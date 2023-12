(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Camorra, Pd: notizie stampa su Poggiomarino, comune del napoletano, richiedono intervento urgente delle istituzioni

“Le notizie pubblicate dagli organi di stampa relative alle dichiarazioni di un pentito di camorra richiedono – oltre ai necessari riscontri in capo alla magistratura – un urgente intervento delle istituzioni. Emergono infatti dettagli inquietanti rispetto al condizionamento della vita politica e istituzionale del comune di Poggiomarino, in provincia di Napoli.

Per combattere efficacemente la camorra che limita la vita dei cittadini onesti nei nostri comuni abbiamo bisogno di piena trasparenza e di Amministratori e funzionari pubblici liberi da ricatti, condizionamenti o peggio ancora collusi. Per questo motivo riteniamo necessario l’invio della commissione d’indagine prefettizia.

E’ nell’interesse di tutti utilizzare questo strumento al fine di fare chiarezza.

Il Partito democratico, nell’avanzare questa richiesta e nell’annunciare il deposito di una interrogazione Parlamentare, ribadisce la sua coerenza manifestata in altre occasioni anche in presenza di Giunte comunali di cui era parte o guida.

Analogo senso delle Istituzioni e dei valori costituzionali speriamo appartenga a chi oggi ha delicate funzioni di Governo”.

E’ quanto dichiarano Sandro Ruotolo e Marco Sarracino della segreteria nazionale del Partito Democratico, i parlamentari del Pd Arturo Scotto e Valeria Valente e il segretario metropolitano del Pd di Napoli, Peppe Annunziata.

Roma, 13 dicembre 2023