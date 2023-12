(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 *Russia/Radicali Italiani: dov’è Navalny? Ministro Esteri si attivi per

verificare condizioni principale oppositore di Putin*

Governo tolga onorificenza a portavoce di Putin e la dia a Navalny.

Da una settimana si sono perse le tracce di Alexei Navalny, il principale

oppositore di Putin, condannato a 19 anni di carcere e che era recluso

nella colonia penale di Melekhovo, a 240 chilometri ad est di Mosca.

Le condizioni di salute di Navalny erano già critiche. Come Radicali

Italiani avevamo già richiesto a più riprese al Ministero degli Esteri di

attivare la nostra ambasciata a Mosca per accertare la situazione di

detenzione di Navalny.

Non vorremmo che Vladimir Putin avesse iniziato la sua campagna elettorale

per la sua rielezione scontata alle elezioni farsa del 17 marzo 2024

infierendo ancora di più sul suo principale oppositore, di cui non

pronuncia neppure il nome, affinché sia al più presto dimenticato sia dai

russi sia dal resto del mondo.

Proprio per non dimenticare Alexei Navalny rinnoviamo la richiesta fatta

formalmente lo scorso 2 giugno alla premier Giorgia Meloni di revocare

l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana assegnata il