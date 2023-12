Immigrazione, Rosato (Az – Per): diamo cittadinanza ai minori stranieri cresciuti in Italia

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 ROMA, 12 DIC – “Non c’è dubbio che le frontiere vanno presidiate, che il

traffico di esseri umani va perseguito in tutte le sue forme, che le vite

umane vanno salvate sempre, prima di ogni discussione. Bisogna organizzare

flussi di immigrazione regolari, non solo guardando alla nostra economia ma

alla nostra demografia, aprire una riflessione che vada al di là dello

scontro ideologico e si concentri sull’utilizzare in modo intelligente

l’immigrazione, come altri paesi europei hanno saputo fare. Occorre inoltre

lavorare per semplificare il conferimento della cittadinanza ai bambini

nati e cresciuti qui, che a volte nemmeno conoscono la lingua del loro

paese di origine, ma parlano l’italiano e il dialetto delle nostre città;

questo tema, che va estratto dal dibattito politico, ha molto di concreto e

di vissuto soprattutto dai nostri figli che crescono assieme a loro”, così

Ettore Rosato, deputato di Azione – Per – Renew Europe nell’intervento alla

Camera dei Deputati per le comunicazioni della Presidente del Consiglio.