(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 ENERGIA, COSTA (M5S): “SUSSIDI AI FOSSILI SEMPRE MAGGIORI, E L’ITALIA IN

CODA AI PAESI GREEN”

Roma, 12 dicembre 2023 – “Fossili sempre più aiutate con i sussidi e

rinnovabili al palo. Qualsiasi dichiarazione del governo e del ministro

Pichetto Fratin, anche in questi giorni alla Cop28, si scontra con la

realtà dei fatti. Nel 2022 i sussidi alle fonti fossili sono arrivati a

94,8 miliardi: 50,2 miliardi al settore energetico e 20,5 miliardi ai

trasporti, secondo il report “Stop sussidi ambientalmente dannosi” di

Legambiente. Di contro ci sono 1400 progetti di rinnovabili in valutazione

e fermi al Mase. Ecco la fotografia del nostro Paese, altro che obiettivi

ambiziosi per il clima»: lo dichiara il vicepresidente della Camera, on.

Sergio Costa.

«Non stupisce – continua il parlamentare del M5S – che l’Italia abbia perso

15 posizioni nella classifica dei paesi green, dal 29esimo al 44esimo posto

nella classifica Germanwatch. Si deve invertire la rotta il prima possibile

e trasformare i Sad in Saf, sussidi ambientalmente favorevoli: c’è un

progetto depositato, realizzato da una super commissione di tecnici quando

ero ministro dell’Ambiente. Si riparta da quel lavoro», conclude Costa.