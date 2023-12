(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 CRIMINALITA’, D’ATTIS (FI): “GRAZIE ALLA DDA DI LECCE E ALLA POLIZIA, IMPORTANTE RISULTATO DELLO STATO CONTRO LA SCU”

Nota del vicepresidente della Commissione nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis.

“Non posso che provare estrema gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dello Stato che stanno profondendo, con successo, il massimo impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla mafia: all’alba di oggi, l’ennesimo colpo è stato inferto a frange della Sacra corona unita tra Brindisi e Lecce. Oltre cento uomini della Polizia di Stato, diretti dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, impiegati in numerosi arresti e perquisizioni nei confronti di componenti di un’associazione specializzata in traffico di armi e droga. Grazie a loro, alla DDA di Lecce e al pm Ruggiero per questo importantissimo risultato. La squadra-Stato sta facendo passi da gigante e non si che esserne profondamente fieri”.

