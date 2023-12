COMUNICATO STAMPA – Pa: nasce l’Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Pa: nasce l’Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico

Ministro Zangrillo, organismo consultivo per migliorare servizi a cittadini e imprese

Prima riunione a Palazzo Vidoni dell’Osservatorio nazionale sul lavoro pubblico. Istituito dal Ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, l’organismo promuove lo sviluppo strategico del Piao e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano. Ne fanno parte esperti nominati, oltre che dal Ministro per la Pubblica amministrazione, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, dall’ANCI e dall’Upi, nonché dai sindacati di categoria.

“L’Osservatorio è stato immaginato come momento di approfondimento di tematiche rilevanti per il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma soprattutto come strumento capace di mettere a terra le idee, i progetti, gli interventi strategici e prioritari per porre le amministrazioni nelle condizioni di offrire agli utenti, cittadini e imprese, servizi efficienti e sempre più al passo con i tempi”, ha affermato il Ministro Zangrillo, ringraziando i componenti “per l’esperienza, le conoscenze e le capacità messe a disposizione per generare valore pubblico nelle nostre organizzazioni. Con senso di urgenza e di responsabilità – ha sottolineato –, dobbiamo essere in grado di fare in modo che le nostre idee non restino su carta, ma possano essere tangibili nella vita quotidiana di tutti noi. Solo così potremo generare, davvero, valore pubblico per i nostri Comuni, le nostre Città, il Paese”.

Composto da un comitato di indirizzo e da cinque comitati tecnico-scientifici suddivisi in materie – innovazione organizzativa e lavoro agile; misurazione e valutazione della performance; formazione e valorizzazione del capitale umano; valutazione dell’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione; rilevazione e comparazione internazionale – l’Osservatorio riunisce in un’unica realtà le attività fino ad ora effettuate dall’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, dalla Commissione tecnica per la performance e dal Comitato scientifico per l’impatto delle riforme in materia di capitale umano, dando così vita ad un unico punto di vista sul lavoro pubblico.

Oltre a supportare il Ministro per la Pubblica amministrazione, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica, con funzioni di analisi, studio, proposta e monitoraggio, l’Osservatorio promuove iniziative, incontri, e seminari con pubbliche amministrazioni, nonché con istituzioni nazionali e internazionali, universitarie, scientifiche, di ricerca, anche per favorire la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze.