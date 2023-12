(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Carta spesa, Cerreto (FDI): con la proroga della card, il governo Meloni

supporta le famiglie in difficoltà

“Il 91% delle famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro, hanno

utilizzato la card dedicata a te, uno strumento che ha consentito di

affrontare l’aumento dei prezzi di prima necessità. Non tutte le famiglie

con tali requisiti erano riusciti ad entrare nella graduatoria e per questo

motivo il Governo Meloni, da sempre attento alle esigenze dei cittadini, ha

inteso prorogare e riattivare le card fino al 31 gennaio. Ringrazio il

Ministro Lollobrigida che ha fortemente voluto tale riapertura che

consentirà ai fruitori di continuare ad acquistare prodotti freschi così

come accaduto con la prima attivazione. Queste sono le risposte concrete

che il Governo intende dare e che, con dati alla mano, è evidente il

beneficio ottenuto, rispetto a quanto erogato dai governi precedenti che,

di fatto, hanno ulteriormente indebitato le famiglie italiane.” Lo ha

dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo Commissione Agricoltura.