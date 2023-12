Bonetti (Az – Per): “da Meloni un attacco inqualificabile al Presidente Draghi”

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 ROMA, 12 DIC – “Mai avremmo pensato di sentire dalla presidente Meloni in

quest’aula un attacco così inqualificabile e indegno al presidente Draghi,

al presidente Macron e al cancelliere Scholz. Mi auguro che l’assenza della

presidente Meloni alle dichiarazioni di voto alla Camera sia giustificata

dal fatto che è impegnata a rimediare alla scivolata enorme che ha fatto

con le sue parole e a ripristinare un sano equilibrio del nostro ruolo in

Europa. Disconoscere quel fatto storico, di una sinergia dell’Europa a

pieno sostegno dell’Ucraina, è una offesa alla scelta europea di stare

accanto al popolo ucraino in quel momento così complicato e all’azione che

attraverso il presidente Draghi l’Italia ha portato avanti senza se, senza

ma e senza ambiguità”, così Elena Bonetti, deputata Azione – Per – Renew

Europe nella sua dichiarazione di voto sulle comunicazioni alla Camera dei

Deputati della Presidente del Consiglio.