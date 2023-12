(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Berlusconi: Tripodi (FI) “Sei mesi senza la tua presenza ma forte degli insostituibili insegnamenti”

“Sei mesi senza la tua presenza ma forte della Tua vicinanza e dei Tuoi insostituibili insegnamenti. Sei con me in ogni visita, in ogni stretta di mano, in ogni sorriso e in ogni azione. Un bacio fin lassù grande Maestro e Presidente per sempre!”. Cosi in un post su X il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi.

