(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 Scuola: Marti (Lega), bene bandi assunzione 30mila docenti, grazie Valditara

Roma, 11 dic. – “Un’altra buona notizia per i docenti e per la scuola, e un’altra promessa mantenuta dal ministro Giuseppe Valditara: pubblicati, infatti, oggi sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito i bandi che prevedono l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Con questi concorsi PNRR, verranno coperti 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Grazie a un lavoro puntuale del MIM, si valorizzano ulteriormente i docenti, assicurando così una copertura degli insegnanti anche nei territori svantaggiati del nostro Paese”.

Così in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato