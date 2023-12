Rosato (Az-Per): politica poco accogliente verso i giovani, non apre le porte

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 BOLOGNA, 11 DIC – “Non è colpa dei giovani la loro assenza dalla politica.

Ne vedo e incrocio tanti, molti sono impegnati in maniera encomiabile nella

società civile e lavorano nel volontariato, ma non mettono piede negli

spazi della politica perché gli spazi della politica sono poco accoglienti,

nessuno ti apre la porta”. Lo ha detto questa sera a Bologna il centrista

Ettore Rosato alla presentazione di Popolari Europeisti Riformatori,

l’associazione fondata con Elena Bonetti per ricostituire il Terzo Polo.

“Poi si può dire ‘una volta che entri devi farti strada’ ma almeno bisogna

dire qual è la porta. Se non facciamo neanche questo è difficile che un

giovane possa venire. E noi dobbiamo mettere a disposizione, costruire le

condizioni perché questo avvenga. La mia esperienza viene dal mondo

cattolico, ma tante altre sono nella stessa situazione. Noi vogliamo dare

il nostro contributo anche sulla necessità di un impegno che riguarda i

cattolici in politica”, ha concluso Rosato.