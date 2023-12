Comunicato Regione: Agroalimentare. Il pollo romagnolo diventa Slow Food, salgono a 19 i prodotti dell’Emilia-Romagna certificati dall’Associazione internazionale. Mammi: “Orgogliosi di una ricchezza qualitativamente ineguagliabile, preservata da chi ogni giorno si impegna per dare il giusto valore ai produttori e custodi di cibo sano e giusto, con uno sguardo ad ambiente e biodioversità”

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 I presìdi Slow Food in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna si trovano 19 presìdi Slow Food e le istituzioni sono a fianco dei produttori

nell’opera di custodia delle produzioni tradizionali che rischiano di scomparire. Il lavoro comune

valorizza i territori, recuperando antichi mestieri e tecniche di lavorazione e vengono salvate

dall’estinzione razze autoctone o varietà di ortaggi e frutta.

I progetti di tutela della biodiversità di Slow Food comprendono animali come il Pollo romagnolo,

la razza Bovina Romagnola, la razza suina Mora Romagnola, la Vacca Bianca Modenese e la Pecora

cornigliese, salumi come la Mariola, il Culatello di Zibello, la spalla cruda, i Salumi Rosa tradizionali

e la Mortadella classica, formaggi come il Raviggiolo dell’Appennino Tosco, vegetali come la Moretta

di Vignola, la Pera Cocomerina e Pera Nobile, la Pesca dal buco Incavato, gli Antichi Meloni Reggiani

e il carciofo Violetto di San Luca e ancora l’Anguilla marinata di Comacchio e il Sale marino

artigianale di Cervia.

I Presìdi coinvolgono comunità di piccoli produttori disponibili a collaborare e decidere insieme

regole di produzione e forme di promozione del prodotto. Slow Food accompagna i produttori,