Bonetti e Rosato presentano PER a Bologna, presente il sindaco Lepore

(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 BOLOGNA, 11 DIC – Presentazione bolognese, questo pomeriggio al MUG –

Magazzini Generativi, per Popolari Europeisti Riformatori (acronimo PER),

l’associazione fondata dai deputati ex renziani Elena Bonetti e Ettore

Rosato, oggi nello stesso gruppo parlamentare alla Camera con Azione di

Carlo Calenda.

Presente all’evento il sindaco Matteo Lepore: “la sua – ha detto nei saluti

Bonetti – è una presenza per noi importante nel segno di un’alleanza che

vogliamo costruire nei territori, dove vogliamo portare il contributo di

una politica buona e concreta, capace di rianimare prospettive e speranza”,

la presidente del consiglio comunale Caterina Manca, Filippo Diaco,

consigliere comunale e tra i soci fondatori di PER, e l’ex sindaco di

Bologna Virginio Merola. “Con loro – ha rimarcato Bonetti – ho avuto

l’onore di poter collaborare in particolare sulle politiche per la famiglia

e per la parità di genere. E devo dire che anche da questo punto di vista,

nella capacità di intuire percorsi e risposte nuove, Bologna è ‘sentinella’

in avanti”.

“Io ho avuto la grande fortuna – ha spiegato l’ex ministra del governo

Draghi – di poter lavorare in un governo che per sua natura doveva imporsi

il metodo della sintesi tra le parti, con la pragmaticità di una visione

concreta dei problemi da risolvere. Questo approccio estremamente

pragmatico, ma nello stesso tempo di visione più alta della politica, è

quello che manca al nostro Paese. Ecco perché noi non vogliamo dismettere

il metodo del governo Draghi e quell’obiettivo che avevamo nelle elezioni

politiche con la costruzione del cosiddetto terzo polo”.

“PER nasce perché vogliamo costruire un progetto politico nuovo per il

Paese e farlo con un metodo e uno stile nuovi, che si collocano non

semplicemente in uno spazio geografico politico, tra il bipolarismo di

centrosinistra e di centrodestra. Abbiamo l’ambizione di introdurre un

metodo nuovo, che interpreti la vocazione del dialogo e della sintesi e che

rompa quegli schemi ideologici estremizzati che negli ultimi trent’anni

hanno bloccato il nostro Paese”, ha concluso Bonetti.