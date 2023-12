(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *Acciaierie Piombino: Lega, da governo rassicurazioni per rifinanziamento ammortizzatori sociali*

“Un incontro proficuo, da cui usciamo rassicurati non solo per la conferma dell’attenzione del governo nei confronti del presente e del futuro delle acciaierie di Piombino e dei 1400 lavoratori coinvolti, ma anche per le iniziative concrete che saranno messe in atto per rinnovare la cassa integrazione, nello specifico il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per le aree di crisi industriale complessa da 70 milioni, presente nel testo di legge di bilancio 2024 approdato in senato. Così come accaduto l’anno scorso, saranno 70 i milioni di euro a disposizione, ripartiti tra le varie regioni, tra cui la Toscana, beneficiaria nel 2023 di quasi nove milioni di euro. Nel frattempo, il Ministero ha già convocato le parti sociali per la prossima settimana, a conferma della concreta attenzione di questo governo e della Lega nei confronti delle acciaierie di Piombino. Nell’attesa, come tutti confidiamo, che quello piombinese ritorni ad essere uno tra i più importanti poli siderurgici nazionali”.

Così l’onorevole Tiziana Nisini, deputata della Lega e componente della commissione Lavoro a Montecitorio e il consigliere regionale della Lega in Toscana Marco Landi, assieme al senatore leghista Manfredi Potenti al termine dell’incontro con il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon tenutosi oggi pomeriggio a Roma.