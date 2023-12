(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Sicurezza: Gasparri (Fi), più soldi a popolo in divisa nostra priorità, se sinistra contraria libera di dirlo

“Il governo ha stanziato fondi per i nuovi contratti del pubblico impiego, circa 1,5 miliardi andranno agli appartenenti a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia penitenziaria, con aumenti tra i 180 e 200 euro medi per ogni stipendio. Una scelta coraggiosa ma non bastava. Con un emendamento del governo, che io personalmente ho molto sollecitato con Forza Italia, insieme a Fdi e Lega, lavorando con i ministri competenti di Interno e Difesa, abbiamo stanziato altri 100 milioni per tutele sanitarie e legali del personale delle forze di polizia e per ritocchi contributivi, perché, come sancisce una una legge che io promossi nel 2009, va riconosciuta la specificità del lavoro di chi rischia la vita ogni giorno sulla strada”. Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ospite a SkyAgenda.

“Per questo abbiamo chiesto e ottenuto 100 milioni in più, risultato per cui dovrebbe plaudire tutto il Parlamento – ha aggiunto – Il fondo parlamentare di cui Boccia si fa scudiero serve generalmente per piccoli interventi, che sono sì importanti ma lo sono meno della tutela delle forze di polizia. In ogni caso, come ha già detto il relatore Damiani, quel fondo sarà rimpinguato, ma noi abbiamo fatto una scelta di priorità: più soldi al popolo in divisa che tutela la nostra sicurezza. Chi non è d’accordo è libero di dirlo”.