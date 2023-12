(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 RDC, LEONARDI (FDI): GESTIONE TRIDICO FALLIMENTARE SU TUTTA LA LINEA

“Sul reddito di cittadinanza la gestione Inps di Tridico è stata fallimentare su tutta la linea. Zero controlli che hanno favorito le truffe e zero attività per incrociare domanda e offerta di lavoro, che è invece quello che ha subito fatto il governo Meloni. Il vero responsabile di questa situazione, con conti disastrosi che fanno inevitabilmente sentire il loro effetto sulla manovra di bilancio che l’attuale esecutivo si sta apprestando a varare, è il governo Conte e le scellerate politiche grilline che hanno sperperato un fiume di denaro pubblico: 34 miliardi spesi per il reddito di cittadinanza e solo 1500 contratti di lavoro attivati. 22 milioni di euro per ogni posto di lavoro, non c’è altro da osservare”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, segretario della Commissione Lavoro a palazzo Madama.

