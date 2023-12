(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Nobel; Ronzulli (FI): Sedia vuota dito puntato contro regime iraniano e violazione diritti delle donne

“Il vuoto di quella sedia alla consegna del Nobel per la pace per l’attivista Narges Mohammadi, tuttora detenuta nel carcere di Evin a Teheran, rappresenta il vuoto della dignità negata, dei diritti civili calpestati. Ma è anche un dito puntato contro quello che la stessa attivista ha definito un ‘regime religioso tirannico e misogino‘ e contro quell’Occidente che troppo spesso sembra dimenticare la sistematica violazione dei diritti umani in Paesi dove regna l’integralismo islamico, come l’Iran e l’Afghanistan. Le istituzioni mondiali e l’opinione pubblica paiono a volte troppo indifferenti e distratte da altri eventi, certamente gravi, che mai dovrebbero però coprire con un cono d’ombra la lotta per la libertà e per la riconquista della dignità e dei diritti civili delle donne”. Così, la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.