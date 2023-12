(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Torna il concorso di poesia del circolo albinetano

con la novità della categoria “Traduzione in dialetto di

poesie memorabili”

ALBINEA (9 dicembre 2023) – Tornerà anche nel 2024 il concorso di poesia

indetto dal Circolo Albinetano, che taglierà così il traguardo dell’ottava

edizione. Il termine ultimo per inviare le opere sarà il 31 gennaio 2024, mentre

la giornata delle premiazioni sarà l’11 maggio 2024, sempre nella cornice del

Parco dei frassini “Margherita Hack” di Albinea.

Quest’anno ci sarà una novità che nasce dalla collaborazione degli

organizzatori con i promotori del sito internet http://www.lenguamedra.it e consiste

nella presenza di una nuova sezione con premi per le tre migliori traduzioni, in

lingua reggiana, di poesie scritte da memorabili poeti nazionali e stranieri

anche contemporanei (poesie scelte dai partecipanti). Questa nuova sezione

desidera stimolare più partecipanti a utilizzare il dialetto traducendo e

interpretando la traccia fornita dall’opera originale scelta. Il Premio per questa

nuova categoria è dedicato alla memoria di Paolo Gibertini, albinetano, tra i

fondatori del sito http://www.lenguamedra.it.

Il concorso comunque è sempre a “tema libero”, ed è aperto a tutti i residenti

della nostra provincia. Le sezioni saranno quindi 4: “Giovani” (dai 13 ai 18 anni

compiuti entro il 31 dicembre 2023), con tre premi; “Adulti – dialetto”, con tre

premi; “Adulti – lingua italiana”, con tre premi e “Adulti – Traduzione in dialetto

di poesie memorabili”, sempre con tre premi.

Le poesie delle prime tre sezioni sono a tema libero e possono essere in

italiano o in dialetto con traduzione in italiano e non dovranno superare i 50

versi, dovranno essere inedite (non pubblicate negli ultimi 5 anni), ogni autore

ne potrà inviare due al massimo e dovranno essere spedite via e-mail, in

formato word con nome e cognome, indirizzo e n° telefono a:

Marco Barbieri