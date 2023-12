(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Tav: Lega, basta No ideologici, solidarietà a Forze dell’Ordine

Roma, 8 dic. – “Ancora una volta, tensioni provocate dai No Tav. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle Forze dell’Ordine impegnate ogni giorno sui territori per garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Dopo anni di immobilismo, grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si sta procedendo spediti nella realizzazione delle opere su tutto il territorio nazionale: basta No ideologici, basta No che vogliono paralizzare l’avanzamento e lo sviluppo del Paese”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica: Nino Germanà (segretario), Tilde Minasi (capogruppo) e Manfredi Potenti.

Ufficio Stampa Lega Senato