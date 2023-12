CODACONS SU FEDEZ HATERS

(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Comunicato stampa

Spettacolo

8/12/2012

FEDEZ SBOTTA CON GLI HATER, ‘SCOPRIRÒ CHI SIETE, CONIGLI INFAMI’

ASSOCIAZIONE UTENTI RADIOTV: A FEDEZ NON PIACCIONO GLI HATERS SOLO QUANDO ATTACCANO LUI O LA SUA FAMIGLIA

OGGI FEDEZ FA LA VITTIMA MA È STATO LUI IN PERSONA A DIRE CHE SUL WEB SI PUÒ DIRE QUELLO CHE SI VUOLE

LA LOTTA AGLI HATERS VA PORTATA AVANTI SEMPRE NON SOLO QUANDO RIGUARDA UN VIP E LA SUA FAMIGLIA

Da Fedez due pesi e due misure: quando gli haters attaccano lui o la sua famiglia si attiva come se non ci fosse un domani, ma quando minacciano o insultano qualcuno che gli è sgradito, come fatto dai suoi follower con il Codacons – che ha più volte chiesto di accendere un faro sulle pratiche poste in essere dagli influencer e che ha contestato l’esposizione dei minori sui social – non trova neanche una parola da dire per fermare l’assalto e addirittura esplicitamente lo incoraggia dicendo che sul web si può dire “quello che si vuole”.

È stato lo stesso Fedez infatti a dichiarare – nel corso della querelle con l’Associazione – che “internet non è un mezzo diffamatorio. Si può dire il cazzo che si vuole. Quindi vorrei aggiungere a tutto quello che ho detto in precedenza, caro Codacons, che potete andare a fare in ****.” Ed è stato lo stesso Fedez ad aizzare contro l’Associazione i suoi follower, tanto che il Codacons ha ricevuto nei mesi scorsi decine di minacce e insulti (‘devi morire’, ‘Codacons deve morire’ e via dicendo) che naturalmente sono state raccolte per le necessarie azioni legali.

Una doppia morale che per l’Associazione Utenti Radio Televisivi – aderente a Codacons – è evidente e odiosa, visto che sottintende un doppio standard di valutazione: uno per Fedez, e uno per tutti gli altri.

“A quanto pare il mondo per Fedez è diviso in due: quello che gli torna utile va bene, quello che lo disturba no”, dichiara l’Associazione Utenti Radio Televisivi. “Insulti e minacce sul web vanno contrastati sempre, non solo quando sono rivolti contro VIP veri o presunti: questo significa essere coerenti, senza badare solo al proprio orticello e alle proprie convenienze”, conclude.