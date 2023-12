Bonetti (Az-Per): “Le parole del Papa danno forza al contrasto della violenza sulle donne”

(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Buonasera,

ROMA, 8 DIC – “Da Papa Francesco oggi in Piazza Mignanelli, davanti alla

colonna dell’Immacolata, una preghiera struggente e parole che danno forza

e ci aiutano nel contrastare la violenza contro le donne. È un impegno per

tutti”, così l’ex ministra delle pari opportunità e della famiglia nel

governo Draghi Elena Bonetti (Az-Per) ha commentato sui social la preghiera

del Pontefice nella tradizionale visita in Piazza di Spagna in occasione

della solennità dell’Immacolata Concezione.

Inoltre segnalo anche *Ettore Rosato* su Vigili del Fuoco su X:

