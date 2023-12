POLITICHE COSIONE, ACCORDO REGIONE PIEMONTE

(AGENPARL) – gio 07 dicembre 2023 Buonasera,

ASTI, POLITICHE COESIONE: FIRMATO ACCORDO CON LA REGIONE PIEMONTE. ASSEGNATI OLTRE 819 MILIONI DI EURO DI FSC PER 20 INTERVENTI SU ASSET STRATEGICI. FITTO: “SESTO ACCORDO IN POCHE SETTIMANE. AVANTI COSI'”

“Con la firma tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cirio arriviamo alla sigla al sesto accordo per le Politiche di Coesione nel giro di poche settimane”: soddisfatto il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto che ha coordinato i lavori tra amministrazioni centrali e periferiche per rendere operativo quell’ approccio più efficiente e responsabile all’uso delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 voluto dal Governo.

819,5 milioni di euro (di cui 132 già assegnati come anticipo nel 2021) le risorse FSC assegnate al Piemonte, che arrivano a 865 milioni di euro con la quota di cofinanziamento locale, regionale e nazionale. 20 i progetti per interventi strategici sul territorio previsti: si punta sulla riqualificazione e sul potenziamento delle infrastrutture, attraverso la valorizzazione di asset distintivi della Regione, come gli impianti per gli sport invernali. Ma anche sulla rigenerazione di spazi pubblici e di servizio, con restauri storico artistici, il recupero di una importante periferia urbana degradata, e su interventi per le piccole comunità e i borghi, a tutela dello sviluppo locale e delle aree interne.

“Si tratta de sesto accordo in poche settimane, a conferma dell’attivazione di un percorso che si sta consolidando, e che intende raccontare una storia diversa rispetto alla purtroppo nota incapacità dell’Italia nell’utilizzo dei fondi europei, concentrandone gli interventi su poche importanti priorità capaci di migliorare il volto dei territori, e di abbatterne progressivamente le disparità attraverso la qualità della spesa, unico modo per generare una crescita duratura del Paese. Avanti così” ha concluso il Ministro.