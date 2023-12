COMUNICATO STAMPA DI DEMOCRAZIA LIBERALE 07.12.2023 nomina coordinatore provincia FOGGIA

(AGENPARL) – gio 07 dicembre 2023 MAURIZIO DEL PESCE NUOVO COORDINATORE DI DEMOCRAZIA

PER LA PROVINCIA DI FOGGIA

Su proposta del Vice Segretario Nazionale avv. Alberto Marchetti, il Segretario

Nazionale di Democrazia Liberale on. avv. Fabio Gava, d’intesa col Presidente Nazionale on.

avv. Enzo Palumbo, ha nominato l’avv. Maurizio Del Pesce quale Coordinatore di

Democrazia Liberale per la Provincia di Foggia.

L’Avv. Del Pesce, già promotore delle liste civiche a sostegno del dott. Giuseppe

Mainiero, candidato a Sindaco di Foggia, ha deciso di aderire al progetto di Democrazia

Liberale per la costruzione di un’area liberale sempre più vasta e strutturata sul territorio

pugliese, a partire dalla provincia di Foggia.

Il neo Coordinatore provinciale ha dichiarato la propria intenzione di contribuire a

costruire insieme ai dirigenti di Democrazia Liberale una nuova offerta politica che,

richiamandosi ai classici valori culturali e politici del liberalismo, sia capace di dare risposte

concrete alle sempre più pressanti esigenze di sviluppo socio economico del territorio

foggiano.

E’ indispensabile – ha affermato Del Pesce – riportare i cittadini ad avere fiducia nelle

istituzioni e nella partecipazione democratica alla politica, da troppo tempo ormai

delegittimata dalla presenza di apparenti rappresentanti popolari, che invece sono solo

espressione di accordi verticistici piuttosto che di libere scelte elettorali.

In tal senso, Democrazia Liberale, anche nel territorio di Foggia, si candida a essere

portavoce di quanti non si riconoscono nell’attuale sistema di governo, per affermare il

primato della correttezza amministrativa, nel rispetto della Legge e contro il malcostume

degli interessi politici di bassa lega.

DEMOCRAZIA LIBERALE

http://www.democrazialiberale.org