(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Roma: Trancassini (FdI), Gualtieri cintura nera di inefficienza e scaricabarile

“Oggi abbiamo scoperto che il sindaco Gualtieri ha dei modelli da seguire per governare Roma. É una grande notizia!”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio Paolo Trancassini. “Prendiamo atto che il sindaco più immobile della storia della Capitale, che brilla per la costante assenza di idee e strategie per risolvere i problemi atavici di Roma come il traffico, i rifiuti, o su come arrivare puntuali con i lavori del Giubileo del 2025, ha un modello da seguire, una sorta di musa ispiratrice. Peccato che proprio lui stesso ha ammesso di essere partito in ritardo per l’organizzazione del Giubileo. Ma dal 2021 a oggi cosa ha fatto? Forse non si è reso conto che con le sue dichiarazioni di oggi Gualtieri sta scaricando involontariamente la colpa della sua inefficienza sul modello a cui si ispira, espressione del centrosinistra. Un altro clamoroso autogol del sindaco di Roma che sta dimostrando di essere cintura nera di inefficienza e di scaricabarile” conclude Trancassini.