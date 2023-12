(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 *QUALITA’ DELLA VITA, OCCHI (LEGA): “PARMA SEMPRE FANALINO DI CODA NELLA

SICUREZZA. IL PROBLEMA ESISTE, MA L’AMMINISTRAZIONE GUERRA NON VUOLE

AFFRONTARLO”*

BOLOGNA, 4 DICE – “Una triste collocazione in classifica, per quanto

riguarda la sicurezza, per Parma. Certo, l’indagine del Sole 24 Ore sulla

qualità della vita registra ogni anno importanti fluttuazioni, ma occorre

registrare che, purtroppo, alla voce “sicurezza”, Parma è stabilmente in

posizioni più basse rispetto alle altre città del nord”. Così il

consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi commenta l’uscita della

città ducale dalla Top 10 della graduatoria stilata dal quotidiano.

“Una fotografia che ci restituisce un quadro che da tempo denunciamo: il

problema di sicurezza esiste e questo si riversa anche, inevitabilmente,

sulla qualità della vita. Ma la responsabilità è anche delle

amministrazioni che, incuranti degli effetti, hanno depresso il commercio e

la fruizione degli spazi pubblici lasciando che Parma diventasse un terreno

fertile per i balordi e le bande che si fronteggiano nelle zone della città

abbandonate” ha attaccato l’esponente del Carroccio.

“L’ amministrazione Guerra – ha proseguito Occhi – è completamente in

continuità con quella di Pizzarotti, e non riesce ad affrontare il tema

perché non vuole affrontare il forte legame che c’è tra la sicurezza e

l’immigrazione incontrollata. Ciò significherebbe abbandonare uno dei dogmi

del PD, ovvero che tale legame non esiste. Ma invece di nascondere la testa

sotto alla sabbia occorrono azioni incisive. Ho sempre chiesto che si

facessero i controlli nelle abitazioni per vedere dove abitano i

clandestini, dove stanno, dove vivono, in modo da poter contrastare il

fenomeno. Da parte del sindaco Guerra vedo però poca volontà anche di

utilizzare la polizia locale nella sicurezza”.