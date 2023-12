(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 Porti: Maccanti (Lega), bene impegno Salvini su direttiva Ets

Roma 4 dic. – “Bene l’impegno di Matteo Salvini che oggi a Bruxelles ha chiesto di discutere la direttiva Ets al Consiglio dei Trasporti. Si tratta di un provvedimento che di fatto rischia di creare contraccolpi alla competitività dei porti del nostro Paese a favore di quelli nordafricani. Ancora una volta, il ministro Salvini affronta per risolvere quei temi che impatterebbero in maniera distorta sulle nostre infrastrutture, sulle nostre eccellenze, occupazione e indotto. Un importante segnale del valore del suo operato per il nostro Paese anche a livello internazionale”.

Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione Trasporti, Elena Maccanti.