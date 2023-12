FOTO NOTIZIA – L’Assessore Bosi a “Sfumature di azzurro” Fino a domani al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano.

(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 FOTO NOTIZIA – COMUNE DI PARMA

L’Assessore Bosi a “Sfumature di azzurro”

Fino a domani al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano.

Parma, 4 dicembre 2023.L’Assessore allo Sport, Marco Bosi, assieme al delegato allo sport del Comune Davide Antonelli, ha portato i saluti istituzionali agli organizzatori di “Sfumature di azzurro”, la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo. Al momento hanno preso parte per la FIGC, il Responsabile del Marketing del Museo del Calcio, Giovanni Pirellie Felice Giglio, ufficiale di Cerimoniale per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Fino a domani sarà possibile ammirare i cimeli che raccontano i decenni di storia calcistica azzurra, a cominciare dal pallone utilizzato per l’amichevole Italia-Inghilterra del 1933 o dal ‘diploma’ del successo alle Olimpiadi di Berlino del 1936. E poi ancora, la maglia indossata da Fabio Capello nel 1973, nella prima vittoria azzurra a Wembley; la maglia vestita da Paolo Rossi ai Mondiali del 1978 e quella di Beppe Bergomi al Mundial del 1982; i guanti di Dino Zoff, sempre relativi al Mondiale di Spagna; la maglia di Roberto Baggio dei Mondiali di Francia ’98 e quella di Gianluigi Donnarumma a Euro2020, quando è stato votato miglior giocatore della competizione. Particolare attenzione sarà data al mondo del calcio femminile e infatti non mancheranno cimeli dedicati alle Azzurre. Ingresso libero.

Tutti i dettagli: https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/sfumature-di-azzurro

[http://allegati.comune.parma.it/firmaposta/firma2023-600×115.png]