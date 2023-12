(AGENPARL) – lun 04 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Qf/ex Gkn. La Fiom presenta ricorso per condotta antisindacale contro i licenziamenti collettivi

Si è tenuto venerdì l’incontro di procedura per la QF di Campi Bisenzio, come previsto dalla legge 223/91 sui

licenziamenti collettivi.

A nome della Fiom-Cgil abbiamo chiesto all’azienda di ritirare sia la procedura di licenziamento collettivo che

l’atto di liquidazione della società per rimettersi al tavolo, trovare insieme una soluzione diversa, presentare un

nuovo piano industriale e rendere lo stabilimento di nuovo produttivo.

Abbiamo inoltre comunicato a QF che, a tutela dei lavoratori, come già facemmo con GKN, abbiamo presentato

un ricorso ai sensi dell’Art. 28 per condotta antisindacale per il ritiro dei licenziamenti. L’udienza è prevista il 13

dicembre prossimo.

Riteniamo questi licenziamenti doppiamente gravi perché non portano a termine l’impegno al rilancio della

fabbrica del Dott. Borgomeo, così come previsto dall’accordo del 19 gennaio 2022, e anche perché avvengono

in un momento difficile a seguito dell’alluvione che ha colpito pesantemente molti lavoratori.

Lo dichiarano in una nota congiunta Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom e responsabile automotive e

Stefano Angelini della Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia.

Ufficio stampa Fiom-Cgil nazionale

Roma, 4 dicembre 2023