(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Ponte Messina, Germanà (Lega): patriarca Bonelli si preoccupi di Soumahoro

Roma, 3 dic. – “Il patriarca Bonelli si preoccupi degli uffici legali mobilitati per la famiglia nel suo pupillo Soumahoro. Noi intanto pensiamo allo sviluppo del Sud e a connettere l’Italia con l’Europa, attraverso un’opera ambiziosa e competitiva come il Ponte di Messina, al contrario di chi vuole fermare il progresso”.

Così in una nota il senatore siciliano della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama, in replica al parlamentare di AVS Angelo Bonelli.