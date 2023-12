(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Free Europe, Zoffili (Lega): “Da Firenze onda blu che porterà più sicurezza in Europa”

Roma, 3 dic. – “Oggi da Firenze un messaggio chiaro, un’onda blu che con Matteo Salvini e i nostri alleati in Europa porterà diritti, lavoro e libertà per i nostri Popoli. Regole chiare per l’immigrazione per evitare che possano ripetersi gravi episodi come quello avvenuto ieri a Parigi. Più sicurezza nella regione europea, contro ogni forma di fanatismo e terrorismo. Orgogliosi delle nostre radici”.

Così l’On. Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in IV commissione Difesa della Camera dei Deputati e Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE.