(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 FdI. Spinelli: Auguri a Nicola Marcello, nuovo coordinatore provinciale Rimini

“Il congresso è un momento di partecipazione e a Rimini oggi abbiamo dimostrato come partito di essere pronti a partecipare per costruire. Tanti le persone presenti, rappresentante tutte le categorie economiche, le parti sociali e le istituzioni. Affluenza importante. Abbiamo ribadito che ascolto, coerenza e determinazione sono le linee guida per affrontare le sfide future sia per le elezioni amministrative che per le europee. Auguro un buon lavoro al coordinatore provinciale Nicola Marcello, eletto con il 47,38% dei voti da 444 persone su 937 aventi diritto, e ai membri del direttivo provinciale”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

