(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Disabilità, Modena (FI): “Impegnati per rimuovere ostacoli e arrivare diritti civili e sociali”

“Forza Italia partecipa alla giornata mondiale per le persone con disabilità per abbattere le barriere dell’indifferenza e promuovere quindi, l’abbattimento delle barriere in senso culturale; per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, rispetto ai principi di dignità, uguaglianza, partecipazione alla vita che è diritto di ogni essere umano. Forza Italia è’ fortemente impegnata nella azione politica e di Governo per rimuovere gli ostacoli e per attivare i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. L’attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 è il perno, basti pensare ai livelli di assistenza che sono la chiave per risolvere i problemi quotidiani di tutti i giorni, oggetto di recenti provvedimenti governativi”.

Così in una nota Fiammetta Modena, Responsabile nazionale Dipartimento Disabilità e Sociale.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma