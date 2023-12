(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Stellantis. Lodi (Fiom): Pomigliano non si tocca

“La Panda elettrica si farà in Serbia secondo Le dichiarazioni del presidente serbo Aleksandar

Vucic, al termine dell’incontro istituzionale con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha

evidentemente condiviso.

Una decisione inaccettabile che contrasteremo in tutti i modi perché I lavoratori di Pomigliano non

si toccano.

Una decisione nel metodo e nel merito da ritirare: così l’incontro previsto il 6 dicembre al MIMIT

con Stellantis e il Governo si preannuncia come un ennesimo colpo ai lavoratori italiani di

Stellantis.

Stellantis e il Governo devono sapere che faremo tutto ciò che sarà necessario per salvaguardare il

sito, le produzioni e l’occupazione, a partire dall’informazione dei lavoratori domani in

stabilimento. Diciamo fin da subito ai lavoratori e agli altri sindacati che è ora di unirsi perché

Pomigliano non si tocca”.

Lo dichiara in una nota Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore

mobilità

Ufficio stampa Fiom-Cgil

Roma, 3 dicembre 2023