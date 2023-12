(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 Ponte, Schlein: preoccupa ostinazione governo, ci opporremo ovunque

“Oggi a Messina una bella partecipazione contro il Ponte sullo Stretto. C’era anche il Partito Democratico, perché è incomprensibile e preoccupante l’ostinazione del governo per un’opera anacronistica e dannosa come il progetto di Ponte di Salvini. Uno spreco di denaro che non porterà nessun vantaggio a Calabria e Sicilia e sottrarrà, invece, risorse preziose che andrebbero investite sulle vere emergenze e carenze infrastrutturali del Sud. Ci sono 800 mila giovani che negli ultimi 20 anni hanno lasciato il Mezzogiorno, giovani per i quali non c’è nessun investimento, ma anzi un aumento della precarietà deciso dal governo Meloni. E ancora servirebbe metter mano all’assetto idrogeologico, alla riduzione del rischio sismico, infrastrutture ferroviarie, strade, una legge sul clima e sul consumo del suolo zero.

Il PD si batterà, in parlamento e nel Paese, per fermare questo progetto assurdo”.

Così in una nota la segretaria del PD Elly Schlein.

Roma, 2 dicembre 2023