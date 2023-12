(AGENPARL) – sab 02 dicembre 2023 Giustizia, Stefani (Lega): accusato di stupro Caivano ai domiciliari, fare chiarezza

Roma, 2 dic. -“Importante fare luce sulla scarcerazione del diciannovenne accusato dello stupro di Caivano. Così come annunciato dal collega Gianluca Cantalamessa, la Lega presenterà un’interrogazione al ministro della Giustizia per approfondire la vicenda. È preoccupante che, nonostante la Procura di Napoli Nord ritenesse l’indagato il ‘capobranco’ il Gip abbia deciso di trasferirlo ai domiciliari: nel rispetto delle decisioni della magistratura, riteniamo sia importante chiarire le motivazioni del provvedimento”.

Così in una nota la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia.