(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Violenze donne. Malan (FdI): politica condanni vile gesto contro Pro-vita. Non esistono violenze di serie A e di serie B

“Con una delegazione di Parlamentari di Fratelli d’Italia in visita alla sede di Pro-vita vittima di aggressione durante la manifestazione contro la violenza sulle donne dello scorso 25 novembre. Ci auguriamo che tutte le forze politiche condannino questo vile gesto. Non esistono violenze di serie A e di serie B”.

Lo scrive su Istagram il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

Con una delegazione di Parlamentari di @fratelliditalia in visita alla sede di @provitaefamiglia vittima di aggressione durante la… | Instagram

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica