(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 ROMA, DE PRIAMO (FDI): GRAZIE ACCORDO REGIONE GOVERNO FINALMENTE ANCHE ROMA COMPIE PASSI AVANTI

“L’accordo firmato oggi tra Regione Lazio e Governo traccerà la linea del futuro di moltissime aree interne, in particolare di Roma. Verranno potenziate decine di infrastrutture che da anni attendono una svolta, per diventare finalmente fruibili a 360 gradi da tutti i cittadini. Gli interventi sulla ferrovia Roma Lido, Viterbo Roma e i lavori previsti per ristrutturare un’importante area del Grande Raccordo Anulare dimostrano che per il Governo Meloni non esistono cittadini di serie a e di serie b, il lavoro da fare per risanare la capitale è ancora molto ma oggi è stato compiuto un importante passo in avanti”.

Lo scrive in una nota Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia.

