(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Migranti: Ravetto (Lega), Governo continui nella strada intrapresa

Roma 27 nov. – “Il Governo deve continuare sulla strada intrapresa e noi stiamo mettendo a contributo la nostra esperienza ripresa anche in questo provvedimento. Ipocritamente la sinistra vuole far credere che tutti i migranti siano uguali e ugualmente integrabili, a prescindere dalla volontà di farlo. Per anni ci siamo sentiti ripetere che la ricetta per una buona immigrazione sono ius soli e cittadinanza facile.

Ma Thomas, cittadino francese di origini italiane e di 16 anni di età, ha trovato la morte per mano di un gruppo di assalitori, tutti cittadini francesi che lo hanno assassinato al grido di ‘siamo venuti ad uccidere qualche francese’. Diteci, cari colleghi di sinistra: se cinque ragazzi di origini italiane piombassero ad una festa di musulmani e li aggredissero al motto di ‘siamo venuti a fare fuori qualche arabo’ non organizzereste cortei a Milano e a Roma?

Ci spiace, ma sull’immigrazione non prendiamo lezioni da nessuno. Con Matteo Salvini Ministro dell’Interno abbiamo dimostrato che l’immigrazione clandestina si può fermare. Nel settembre del 2019 gli sbarchi erano stati solo 5400. Quello che ha fatto Matteo Salvini e la Lega rimarrà nella storia. Se la prossima Commissione Europea rifletterà il modello del centrodestra italiano nel contrastare l’immigrazione clandestina, allora riusciremo davvero a dare un’accelerazione compiuta ai problemi migratori”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto intervenendo in aula in dichiarazione di voto.