lun 27 novembre 2023 Lazio, Calandrini (FdI): con accordo coesione oltre 2mld per nostri cittadini

“Oggi è stato firmato un accordo storico, quello di coesione tra governo e Regione Lazio. Il patto mette a disposizione dei cittadini oltre 2 miliardi di euro e si certifica grande attenzione alle nuove infrastrutture, alla lotta al degrado delle periferie e allo sviluppo del nostro territorio. È l’accordo per la coesione più grande per impatto finanziario. Nello specifico, si stanziano 400 milioni di euro per la Cisterna-Valmontone, 17 milioni di euro per la via dei Laghi in provincia di Roma. E grande impatto viene dato all’ammodernamento delle ferrovie. Un cambio di rotta siglato da un governo e da una Regione che vogliono tornare a crescere senza paura”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

