(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Giustizia. Bonelli (AVS): Insopportabile vittimismo di Crosetto. Denunci in

procura, non sui social

“In un recente post su X, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha

affermato di essere vittima di attacchi, insulti, minacce e offese dopo

aver parlato di ‘opposizione giudiziaria’. Quello di Crosetto è

un’insopportabile vittimismo ma non chiarisce nulla sugli attacchi che egli

stesso ha rivolto alla Magistratura. Se davvero possiede prove di un

complotto ai danni suoi e del Governo, mi chiedo perché non si sia ancora

rivolto alla Procura per presentare una denuncia formale. Le sue parole

sono intimidatorie contro la Magistratura e sono l’ennesimo tentativo di

distogliere l’attenzione pubblica dai fallimenti legati alla Manovra

finanziaria e alle tanto sbandierate riforme”.

Così, in una nota, Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde e

deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

