Campania, Nappi (Lega): De Luca è l’ultima persona che può parlare di scuole aperte

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 “Invece di criticare in maniera del tutto strumentale, l’ottimo lavoro del

Ministro Valditara, De Luca farebbe davvero meglio a tacere. Il presidente

della Campania è l’ultima persona che può parlare di ‘scuole aperte’,

avendole tenute chiuse nella nostra regione molto più a lungo che nel resto

d’Italia, per giunta nel periodo post emergenziale del Covid, arrecando un

danno pesantissimo ai nostri studenti. Né abbiamo dimenticato quando a

ottobre dello scorso anno, ‘arruolò’ le scuole e portò i ragazzi in piazza

per la marcia della pace, pagata con 300mila euro di soldi pubblici. Non

c’è che dire: De Luca non si smentisce mai, la solita faccia di bronzo”. Lo

afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della

Campania.

