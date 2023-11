Caivano; Iervolino (Radicali): senza legalizzazione spostiamo solo il problema da una piazza a un’altra

(AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 La riqualificazione delle periferie va sempre bene, quindi ben venga

l’incontro di oggi tra il sottosegretario Mantovano e Don Patriciello. Però

la storia qualcosa ci dovrebbe insegnare. Infatti, rimanendo in Campania,

prendiamo l’esempio di Scampia che, da quando si sono accesi i riflettori

dell’opinione pubblica, è stata in parte riqualificata ma il problema dello

spaccio della droga non è stato risolto, lo si è solo spostato al Parco

Verde di Caivano. La verità è semplice, se tu hai un mercato illegale che

ogni anno fattura più di 15 miliardi di euro o lo legalizzi o al massimo

sposti i problemi da un’altra parte. La Meloni si può anche commuovere di

fronte alle immagini dei bambini di Caivano ma per risolvere i problemi c’è

bisogno di ben altro: legalizzare tutte le droghe.

Lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino-Segretario Radicali Italiani

